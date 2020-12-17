الامارات | بلدية الشارقة تؤكد خطورة المبيدات الحشرية المحظورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تؤكد خطورة المبيدات الحشرية المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بلدية الشارقة إنها تحرص على متابعة شركات مكافحة آفات الصحة العامة، للتأكد من عدم استخدام أي مبيدات محظورة.

وحذرت أفراد المجتمع من خطورة المبيدات المجهولة المصدر، داعية إلى عدم شرائها من أشخاص أو شركات غير مرخصة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في البلدية، المهندس حسن التفاق، لـ«الإمارات اليوم»، ترخيص نحو 98 شركة لمزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة في الشارقة. وأوضح أن التصاريح الخاصة بمزاولة الأعمال تتضمن أهم الملاحظات والالتزامات، مشيراً إلى تنظيم زيارات مستمرة، للتأكد من نوع المبيدات المستخدمة، وطرق التخزين السليم لها، والتأكد من شراء المبيدات من منافذ البيع المرخصة والمعتمدة في الإمارة.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الخدمات البيئية، وصال جاسم حبش، أن البلدية عملت على تطوير معايير الأداء البيئي للرقابة على المنشآت البيئية، والتأكد من التزامها بالتشريعات والقوانين المنصوص عليها، ونشر الوعي بأهمية الممارسات البيئية الآمنة لضمان بيئة صحية نظيفة. كما أكدت أن البلدية تتابع جودة الهواء وتراقب الانبعاثات عن طريق إلزام المنشآت بعمل دراسات بيئية، لمعرفة كمية الانبعاثات والتلوث الصادر عن الأنشطة المختلفة، إضافة إلى إلزام المنشآت باستخراج تصاريح التخلص من النفايات، لمنع التخلص منها بطرق غير شرعية. وتابعت أن أجهزة التفتيش البيئي في البلدية سجلت انخفاضاً في المخالفات البيئية بنسبة 84%، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

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