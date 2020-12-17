الامارات | محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد في استراحة المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد في استراحة المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في استراحة المرموم بدبي.

وتقبل سموه من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان التهاني، بمناسبة تصدر الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية.

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