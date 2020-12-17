الامارات | سحب تشغيلة من دواء يعالج أعراض الربو وانتفاخ القنوات التنفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب تشغيلة من دواء يعالج أعراض الربو وانتفاخ القنوات التنفسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحدة من الصنف الدوائي API Sinocort Nasal Spray، المستخدم للتخفيف من أعراض الربو وانتفاخ القنوات التنفسية، بناءً على ما ورد في تقارير دراسات المواصفات المعتمدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز أنظمة الجودة والسلامة الصحية وفق المعايير العالمية.

وجاء القرار بناءً على التعميم الموجّه إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب تشغيلة واحدة من المستحضر الدوائي المثيل المصنع لدى شركة عمان للصناعات الدوائية الأردنية برقم تشغيلة ME051، بعد أن أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب التشغيلة الواحدة للمنتج المذكور من القطاعين العام والخاص، والطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة المذكورة إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورّد، وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام التشغيلة، يجب التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة.

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