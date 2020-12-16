مجلس سيدات أعمال دبي يجمع كبار قادة مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي لمناقشة تحديات وفرص المرأة في قطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة

اختتم مجلس سيدات أعمال دبي مؤخراً فعاليات أول منتدى افتراضي ينظمه هذا العام تحت عنوان "المرأة في قطاع التجزئة والكماليات والمنتجات الفاخرة" وذلك وسط مشاركة لافتة في أحد أكبر الفعاليات التي ينظمها المجلس لدعم سيدات ورائدات الأعمال.

وشارك في المنتدى الافتراضي الذي نظمه مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع مجلة "A&E" مجموعة من كبار المتحدثين المرموقين والمعروفين الذين يمثلون أهم وأبرز الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة بقطاع التجزئة والمنتجات والعلامات الفاخرة.

وضمت قائمة المتحدثين كل من جرجيس كيرن، الرئيس التنفيذي لـ "بريتلينغ Breitling"، وسابينا بيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوميلاتو Pomellato"، وريكاردو سكيوتو، الرئيس التنفيذي لـ "سيرجيو روسي Sergio Rossi" بالإضافة إلى إنجي شلهوب، المؤسس والرئيس لمجموعة "إيتوال Etoile" والمؤسس والمدير الابداعي لـ "إنجي باريس Ingie Paris"، ونادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، والتي استهلت كلمتها بتسليط الضوء على أهمية المنتدى ودوره في إشراك الخبراء والاستماع الى ارائهم، إضافة إلى تبادل المعارف وبناء الشراكات وتوسيعها والارتقاء بها، في حين أدار جلسة المنتدى لارا منصور، المؤسس ومدير التحرير لمجلة "آدم وحواء A&E" .

وحدد المتحدثون عدداً من التحديات التي تواجهها المرأة في قطاعي التجزئة والمنتجات الفاخرة، واقترح المتحدثون في كلماتهم بعض الحلول التي يمكنها أن تعزز من إسهامات المرأة في الارتقاء بقطاع التجزئة والسلع الفاخرة. مؤكدين على ثقتهم في قدرات المرأة في التعامل وإدارة الأعمال في القطاعات والصناعات المعنية.

وأشارت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن المنتدى الافتراضي يشكل أحد أبرز مبادرات وبرامج المجلس للعام الحالي باعتباره قد نجح بجمع الخبرات المحلية والعالمية على طاولة نقاش واحدة لنشر الفائدة وتعميمها، ومساعدة المرأة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع التجزئة، والمنتجات الفاخرة، مشيرةً إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي ملتزم بتفعيل جهوده لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تنافسيتها في أحد أهم الأسواق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها أشادت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي بالتجرية الإماراتية والسوق الإماراتي المنفتح الذي وفر بيئة مثالية خصبة لنمو المرأة وتطور إمكاناتها وتوسيع مشاركتها في القطاع الاقتصادي على اختلاف جنسياتها وخلفياتها وخبراتها، مؤكدة إن الإمارات تشكل سوقاً عالمية يحتذى بها في تمكين المرأة وتفعيل دورها في المنظومة الاقتصادية على اختلاف قطاعاتها.

ويعتبر هذا المنتدى باكورة المنتديات التي سينظمها المجلس خلال الفترة القادمة، حيث يعتزم مجلس سيدات أعمال دبي تنظيم ثلاثة منتديات افتراضية أخرى ضمن خططه للعام 2021، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها المرأة في قطاعات الرعاية الطبية والتكنولوجيا والخدمات المصرفية بالإضافة إلى القطاعات الاستثمارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية المطبقة لتذليل التحديات في هذه القطاعات.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.