جلف ماركتنج جروب تتوسع عالمياً باستحواذ على عمليات التجزئة لشركة "رويال سبورتنج هاوس"

أعلنت "جلف ماركتنج جروب"، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على "رويال سبورتنج هاوس"، أحد أكبر متاجر التجزئة التي تقدم العديد من العلامات التجارية الرياضية في جنوب شرق آسيا، في خطوة تتوج مساعي الشركة لتوسيع حضورها العالمي في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة.

واصلت جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة تعزيز حضورها على مدار العقود الأربعة الماضية، حيث نجحت بتوسيع عملياتها من متجر واحد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 300 متجر في 18 مدينة في 6 بلدان، لتصبح بذلك أكبر علامة تجارية لتجارة المستلزمات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم محفظة جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة علامات تجارية محلية مثل "سن اند ساند سبورتس"، علاوة على عملها كموزع لعلامات تجارية عالمية مرموقة مثل: نايكي، وكولومبيا، وتمبرلاند، وفانز وغيرها.

وباستحواذ جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة على "رويال سبورتنج هاوس"، تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج ودخول مزيد من الأسواق في جنوب شرق آسيا بما فيها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى هونغ كونغ ومصر. وستتولى الشركة القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الآن تشغيل أكثر من 550 متجر للمستلزمات الرياضية في 57 مدينة ضمن 12 دولة. وستغطي هذه المتاجر مساحة إجمالية للبيع بالتجزئة تتجاوز 1.9 مليون قدم مربع، و10 مستودعات ، ويعمل بها ما يقارب من 8000 موظف وبالتالي سيكون بمقدور جلف ماركيتنج جروب – قسم الرياضة الوصول إلى أكثر من 700 مليون مستهلك حول العالم.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركتنج جروب: "يعكس هذا الاستحواذ إنجازاً متميزاً في المسيرة التي تخوضها جلف ماركتنج جروب لإثراء التنوع في محفظتها. وفي ضوء إقبال الناس حول العالم على تبني أنماط الحياة الرياضية المفعمة بالنشاط، تأتي إضافة 'رويال سبورتنج هاوس' إلى شبكة متاجر جلف ماركتنج جروب لتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح لنا الوصول إلى مئات ملايين العملاء المحتملين في منطقة جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ ومصر. كما يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لنشر منهجية عملنا ورؤيتنا على مستوى العالم".

وأضاف باقر: "وعلى الرغم من أثر الجائحة على قطاع البيع بالتجزئة حول العالم، تمكنا من التغلب على التحديات بفضل قوة ومرونة استراتيجية أعمال جلف ماركتنج جروب ومضاعفة خططنا التوسعية تماشياً مع رؤيتنا وطموحاتنا الرامية لتحقيق نمو عالمي على المدى الطويل."

وإضافة إلى قسم المستلزمات الرياضية، تشهد جلف ماركيتنج جروب حضوراً متنامياً في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأغذية والتعليم والعقارات والخدمات اللوجستية. وقد نجحت بتطوير علامات تجارية محلية مثل صيدليات "سوبر كير"، وعلامة المنتجات الغذائية "فارم فريش"، وشركة الخدمات اللوجستية "تريلوجي"، وقدمت أكثر من 90 علامة تجارية عالمية لمنطقة الشرق الأوسط حتى اليوم.

واختتم باقر: "باعتبارنا شركة تقوم على ريادة الأعمال، نتابع باستمرار توجهات الأسواق والمستهلكين ويسعدنا نقل خبرات شركتنا ورؤيتها المبتكرة إلى مناطق جغرافية جديدة، لتحقيق وفورات تستند إلى الحجم ومواصلة تقديم القيمة المتميزة لعملائنا".