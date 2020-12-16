شبكة برنامج "فاين داين" التابع لفاين للحلول المتكاملة تواصل نموها لتضم أكثر من 650 منشأة من قطاع الضيافة

أعلنت فاين للحلول المتكاملة، والتي تعد جزءاً من مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن توسيع شبكة منشآت الضيافة ضمن برنامجها "فاين داين"، وهو البرنامج المتخصص في مساعدة المنشآت المنضمة إليه في تحقيق أعلى معايير النظافة والتعقيم؛ حيث باتت اليوم تزيد عن 650 مطعماً ومقهى في كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى مصر.

وكانت فاين للحلول المتكاملة قد استلهمت برنامجها الحصري، من نتائج استطلاع الرأي الذي قامت به شركة كانتار الشرق الأوسط، حيث درست العلاقة المباشرة بين ولاء الزبائن لمنشآت الضيافة ومستوى النظافة والتعقيم فيها، خاصة فيما يتعلق بدورات المياه، كاشفة عن الدور الكبير الذي تلعبه مستويات ومعايير النظافة والتعقيم في تحديد نوعية التجربة التي يخوضها الزبائن.

وفي هذا السياق، يعمل برنامج "فاين داين" على ضمان جاهزية المؤسسات المنضمة إليه بتزويدها بكافة حلول النظافة الأساسية مثل مناديل الوجه المعقمة، وورق تنشيف الأيدي، بالإضافة لمستلزمات الوقاية الشخصية (PPE) التي يرتديها الموظفين، وموزعات صابون اليدين السائل، فضلاً عن المطهرات والمعقمات المضادة للبكتيريا، وتلك المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة (EPA)، لتمكينها من توفير أعلى درجات الحماية لزبائنها.

وعلى صعيد آخر، فقد صمم برنامج "فاين داين" ليقدم تدريباً متخصصاً في نظافة الأغذية وسلامتها لكافة الموظفين العاملين في منشآت الضيافة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات الدولية في هذا المجال.

وفي تعليق له على هذا الأمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "في ظل جائحة كورونا، باتت مسألة الصحة والنظافة من أهم الأولويات لدى الزبائن الذين تتمحور متطلباتهم حالياً حول ضمان توفر مستوى عالٍ من النظافة والتعقيم في منشآت الضيافة التي يرتادونها مع أفراد العائلة والأصدقاء."

وأضاف: "يمكّن برنامج "فاين داين" الزبائن من التعرف على واختيار المطاعم والمقاهي الكائنة في المناطق القريبة منهم، والتي تلتزم بتقديم أعلى مستويات النظافة والتعقيم وبالتالي السلامة، كما أنه يقدم الفرصة لمنشآت الضيافة المنضمة إليه لتعزيز سمعتها وإبراز التزامها تجاه صحة وسلامة موظفيها وروادها، وذلك عبر منصات عديدة منها الإنترنت والإعلانات الدعائية، مما يسهم في زيادة ولاء الزبائن ورفع مستوى وعيهم."

هذا وتتم زيارة المطاعم والمقاهي ضمن برنامج "فاين داين" من قبل خبراء الصحة الذين يتولون مهمة تقييم حلول ومنتجات النظافة والتعقيم المعتمدة لديها، ليقدموا إثر ذلك توصياتهم مع تزويدها بحلول ومنتجات فاين عالية المستوى، والتي تتميز بكونها معقّمة وآمنة للاستخدام في أماكن تناول الطعام، بالإضافة لتميزها بفعاليتها من حيث التكلفة. وتتلقى هذه المنشآت لافتة أو ملصق تعلق على بابها لتدل على كونها مستوفية لمعايير البرنامج ومدرجة ضمنه، مما يسهم في تسهيل التعرف إليها من قبل آلاف الزبائن من مستخدمي منصة برنامج "فاين داين" في الدول الأربع.