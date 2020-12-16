سيف بن زايد: الإمارات تزهو ببهجة الشتاء

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «الإمارات تزهو ببهجة الشتاء ونسائمه العليلة، ومرائي الطبيعة في زرقة البحر وجمال الصحراء الآسر، والجزر الواعدة والمدن العصرية الوادعة الآمنة».

ونشر سموه مع التغريدة فيديو بعنوان «حلوة الإمارات» يتضمن لقطات لأماكن سياحية متنوعة في مختلف أنحاء الدولة.

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