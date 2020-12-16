سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أحر التعازي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد آل خليفة، راجين المولى عز وجلّ أن يتغمده برحمته ورضوانه ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد يعزي ملك البحرين في وفاة محمد بن عبدالله آل خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.