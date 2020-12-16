الامارات | 9 أشخاص يعلقون في وادي نقب يوماً كاملاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أشخاص يعلقون في وادي نقب يوماً كاملاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن رجال قسم الإسعاف والإنقاذ التابع لإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، بمساعدة أهالي منطقة وادي نقب، من العثور على تسعة أشخاص يحملون جنسيات دول عربية وآسيوية علقوا في وادي نقب، وكانت عمليات البحث استمرت يوماً كاملاً.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، عميد دكتور محمد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود تسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية وآسيوية عالقين داخل وادي نقب، وعلى الفور تم تشكيل فريق إنقاذ متخصص للمهام الجبلية برئاسة رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإنابة، النقيب عبدالله جاسم الزعابي، وتم تحديد موقع البلاغ والتحرك باتجاهه والبدء في عملية البحث.

وأوضح أن عملية البحث استمرت حتى منتصف الليل دون الوصول للعالقين، حيث استمر البحث حتى الساعات الأولى من الصباح من دون جدوى بسبب شدة ووعورة المكان وتضاريس المنطقة.

وأضاف الحميدي أنه تم الاستعانة بأهالٍ من سكان منطقة وادي نقب لإرشاد فريق البحث والإنقاذ على الطريق المختصرة لدخول الوادي مشياً على الأقدام، وذلك لوعورة الوادي وصعوبة وجود طريق لسير المركبات أو الآليات عليه، متابعاً أنه بعد المسير والبحث تم العثور على العالقين، وتبين أنهم تعرضوا للإنهاك والإعياء نظراً لسيرهم مسافات طويلة لمدة يوم كامل مع انقطاع طعامهم وشرابهم.

وأشار إلى أنه تم تقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي والعون من قبل رجال الإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، وتولى رجال الإسعاف تقديم الرعاية الصحية وتسليمهم إلى الإسعاف الوطني، حيث تم إجراء الفحوص الطبية لهم والتأكد من سلامتهم الصحية.

ولفت الحميدي إلى أنه يجب على أفراد الجمهور ضرورة الاتصال بالشرطة قبل الرحلات الجبلية وإعلامها باتجاه الرحلة قبل التوجه إلى الوديان والمناطق الجبلية، وضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة والتوغل في الوديان لضمان سلامة الأرواح من خطر التعرض إلى ضياع الطريق والولوج بين تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

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