الامارات | محمد بن راشد: نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني ال49

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني ال49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49، وذكرى تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49 .. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم .. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا .. وأدام عليهم عزهم ومجدهم وحفظ أمنهم وأمانهم..".

#البحرين_قلب_وعين

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