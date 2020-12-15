محمد بن راشد: الإمارات الـ18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين والأولى عربياً

الإمارات

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أبوظبي (الاتحاد) - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تقدّمت إلى «الترتيب الـ 18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً».

وكتب سموه، على حسابه على «تويتر»: «حددنا لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هدف انضمام دولة الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قبل نهاية 2020.. أنجزنا الهدف بتقدّم الدولة إلى الترتيب 18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً».

وقال سموه: «نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك إنجاز عالمي وضعت أسسه الأولى منذ عقود.. ونثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد.. ونشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء.. وتمنحها فرصة المشاركة في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل».