الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة، والتي يتحدث فيها الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة.

د.عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية يستعرض بعض الاحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام بداية من 9 ديسمبر ولغاية 15 ديسمبر الجاري.

د.عمر عبدالرحمن الحمادي: إجراء 1,023,607 فحص على مستوى دولة #الإمارات والتي كشفت عن تسجيل 8,430 حالة مؤكدة تمثل معدل 1% من إجمالي الفحوصات وهو من الأقل عالمياً.

د.عمر عبدالرحمن الحمادي:

4,728 حالة شفاء تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 26 حالة، بمعدل منخفض يبلغ 0.3% وهو من أقل النسب عالمياً.

الحمادي: حصول المتعافين من كوفيد19 على اللقاح يعتمد على تقييم الطبيب المختص وغالباً الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات وأعراض شديدة أو متوسطة استدعت دخولهم للمستشفيات تكونت لديهم مناعة كافية.

الحمادي: الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات وأعراض شديدة أو متوسطة استدعت دخولهم للمستشفيات، تكونت لديهم مناعة كافية وللتأكد يتم ذلك من خلال كشف وفحص المناعة وإذا كانت فحوصات المناعة إيجابية، لا يتطلب حصولهم على التطعيم، أما إذا كشفت الفحوصات عن عدم تكون أجسام مضادة يتم إعطاؤهم اللقاح. عمر الحمادي: الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات بسيطة أو لم تظهر عليهم أعراض خلال الإصابة بالفيروس، قد يكون لم تتولد لديهم المناعة الكافية.

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