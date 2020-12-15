الامارات | محمد بن راشد: نثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ونشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حددنا لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هدف انضمام دولة الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021.. وقبل نهاية 2020.. أنجزنا الهدف بتقدّم الدولة إلى الترتيب 18عالمياً في مؤشر الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً". وأضاف سموه قائلاً "نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك إنجاز عالمي وضعت أسسه الأولى منذ عقود .. ونثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد .. ونشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء .. وتمنحها فرصة المشاركة في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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