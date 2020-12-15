نسيبة: جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 على المستوى العالمي في 2030

سيف اليزيد - أبوظبي(وام)

شدد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على أهمية مواصلة إنجاز البحوث العلمية البينية المشتركة بين مختلف الكليات والمراكز البحثية، وأشار إلى أن جامعة الإمارات تستهدف خلال السنوات القادمة التقدم 25 نقطة كل عام في التصنيف العالمي باعتباره أهم مؤشر لأداء الجامعة، وقال: «نسعى جاهدين خلال 3 إلى 4 سنوات لأن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وضمن أفضل 100 جامعة على المستوى العالمي في عام 2030».

جاء ذلك، لدى تكريم جامعة الإمارات أمس 152 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس في حفل افتراضي بحضور معاليه.

وأكد نسيبة بهذه المناسبة حرص جامعة الإمارات على دعم البحوث العلمية النوعية لتحقيق رسالتها ورؤيتها، والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي، وتوفير الحلول للتحديات، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتعزيز مخرجات البحوث العلمية للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للدولة عبر أولوياتها المختلفة، وهو ما يظهر جلياً من خلال الزيادة الملحوظة في نشر البحث العلمي من قبل باحثي الجامعة في أرقى المجلات العالمية /‏‏‏1%، 5%، 10%، 25%/‏‏‏ حسب بيانات اسكوبوس لعام 2019.

كان عدد البحوث التي نشرت على مستوى الكليات 252 بحثاً علمياً، وذلك في أرقى المجلات العالمية ذات التصنيف العالي، بواقع/‏‏‏1%، 5%، 10%، 25% منها 68 بحثاً لكلية العلوم، و59 لكلية الطب والعلوم الصحية، و45 لكلية الهندسة، و16 لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و24 لكلية تقنية المعلومات، و15 لكلية الإدارة والاقتصاد، و4 لكلية التربية، و22 بحثاً لكلية الأغذية والزراعة.