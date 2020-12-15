شراكة بين «التداوي للرعاية» الإماراتية و«شيبا الطبي» الإسرائيلي

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دبي (وام)

كشفت مجموعة التداوي للرعاية الصحية الإماراتية، بالتعاون مع شركة فينكس كابيتال عن دخولها في شراكة مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، لتقديم باقة جديدة من الخدمات الطبية من خلال الأطباء الزائرين، وكذلك عبر خدمات الرعاية الطبية المقدمة عن بُعد، وذلك في أول تعاون من نوعه في المجال الطبي بين الجانبين، عقب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن الهدف الأكبر من هذا التعاون هو دعم المنظومة الصحية لدبي ودولة الإمارات عموماً، وتقديم إضافة تعزز جهود هيئة الصحة في دبي لتقديم أفضل أشكال العلاج والرعاية الصحية، واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم بما يعين على التصدي للأمراض، لاسيما المزمنة منها مثل مرض السكري.

ومن جهته، قال عبدالله سعيد النابودة، رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس كابيتال: «يسعدنا أن نكون شركاء في دعم قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات بتقديم خدمات طبية على درجة عالية من الجودة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وتأتي شراكتنا مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهات صاحبة الخبرة والتجارب المتميزة من أجل تقديم أرقى أشكال الدعم الطبي لمعاونة كل من يسعى إلى الاستشفاء في دبي، ونعمل على توسيع دائرة تبادل الخبرات من أجل تعزيز قدرات كوادرنا الطبية الإماراتية وتأكيد قدرة القطاع الصحي على تلبية كافة متطلبات المجتمع وضمان أفضل نوعيات الحياة لجميع أفراد المجتمع».

من جهته، قال يوئيل هار-إيفن، مدير القسم الدولي في المركز الطبي «شيبا»: سعداء بهذا التعاون الذي يأتي في ضوء اتفاق بدء العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، ونتطلع إلى توسيع نطاقه في المستقبل. ومركز شيبا الطبي هو الأكبر من نوعه في إسرائيل وصنفته مجلة النيوزويك العالمية ضمن المراكز العشرة الأولى لأفضل المستشفيات على مستوى العالم. ويسرنا أن ندخل في هذه العلاقة مع شركة فينيكس كابيتال ومركز التداوي للرعاية الصحية، ونأمل أن نقدم نوعية خدمة متميزة تعزز مستوى التعاون في المجال الطب بين الجانبين في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.