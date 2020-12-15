الامارات | 1092 إصابة جديدة بـ «كورونا» و670 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1092 إصابة جديدة بـ «كورونا» و670 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة مصاب واحد بتداعيات الفيروس، وشفاء 670 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 98 ألفاً و562 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 1092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 186 ألفاً و41 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، وذلك من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164 ألفاً و349 حالة.

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