سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

طورت شركة «رويال جت»، الرائدة في مجال خدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي، طائرتين من طراز «بوينج بيزنس جت»، لتصبحا الطائرتين الثالثة والرابعة من جيل «بوينج بيزنس جت» المُجهز بأعلى سرعة إنترنت متوافرة في السوق.

وللحصول على منظومة الاتصال وبرنامج التشغيل، استعانت «رويال جيت» بخدمات شركة «هانيويل» للتكنولوجيا المُدرجة على قائمة مجلة «فورتشين» لأفضل 100 شركة تقدم حلولاً خاصة بمجال الصناعة، بما في ذلك منتجات وخدمات الطيران.

ويتم تثبيت النظام الجديد على كلا الطائرتين بوساطة «أماك ايروسبيس»، ومقرها سويسرا، وهي واحدة من أبرز الخبراء في العالم في مجال تطوير وصيانة طائرات كبار الشخصيات وتحديثها، وتعد أيضاً إحدى شركاء «رويال جت»، ولقد تم إضافة أولى الطائرتين بعد انتهاء العمل بها إلى أسطول الشركة، ودخلت نطاق الخدمة في مطار أبوظبي الدولي، وستليها الطائرة الثانية بعد انتهاء «أماك» من تطوير أجهزة الاتصال، وتحديث التصميم الداخلي بالكامل.





كانت هذه تفاصيل خبر تطوير ثالث طائرة مزودة بأعلى سرعة إنترنت في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.