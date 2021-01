الامارات | هيئة الشارقة للتعليم الخاص تكشف نتائج اختبارات «التيمز» بمشاركة 126 مدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص تكشف نتائج اختبارات «التيمز» بمشاركة 126 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تربعت مدارس الشارقة الخاصة ضمن قائمة المراكز الأولى في اختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، التي عُقدت خلال عام 2019، في إنجاز جديد يرسخ حضور إمارة الشارقة على الصعيد العالمي.

ووفقاً لنتائج الدراسة الدولية التي تنعقد كل أربع سنوات، وشاركت فيها 60 دولة ومدينة عالمية، أحرزت مدارس الشارقة نتائج متقدمة، في الاختبار الشامل لقياس مستوى أداء الطلبة بمادتي الرياضيات والعلوم في الصفين الرابع والثامن، من بينها 30 مدرسة خاصة تجاوزت المعيار الدولي المعتمد (500) نقطة في كلا الاختبارين الرياضيات والعلوم للصف الرابع، و27 مدرسة للصف الثامن.

وشاركت عينة من مدارس إمارة الشارقة الخاصة للمرة الثالثة على التوالي في اختباري العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثامن لدورة عام 2019، حيث اشـتملت عينـة الصـف الرابـع على 85 مدرسـة خاصـة، أي ما يعادل 73% من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة والبالغ 117 مدرسة، فيمـا تشـكّلت عينـة الصـف الثامـن مـن 76 مدرسـة خاصة وما نسبته 65% من عدد المدارس. وتمثل هذه العينة جميع المناهج الدراسية المعتمدة وتم اختيـار الطلبـة المشـاركين باتّبـاع أسـلوب العينـة العشـوائية التـي حددتهــا الجمعية الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي (IEA)، وهي الجهة المشرفة والمنظمة للدراسة.

وهنأت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، المدارس التي حققت مراكز متقدمة في الاختبارات، مباركة منجزها الكبير، الذي يرسخ حضور إمارة الشارقة عالمياً، مشيدة بجهود إدارات المدارس والطلبة والمشرفين عليهم، وسعيهم المتواصل لصقل مهاراتهم وتنمية حس الإبداع والتفكير لديهم، ما أتاح لهم هذا التميز الكبير، مشيرة الى أن أهمية الاختبار تكمن في إثراء الروح التنافسية وفق معايير ومستويات مرتفعة، مؤكدة أن الهيئة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، تسير بخطوات متسارعة وبوتيرة تصاعدية نحو التنافسية العالمية.

وقالت: «إن التقييم العالمي لامتحان مادتي الرياضيات والعلوم للصف الرابع والثامن، هو تقييم عالمي تشارك فيه دول عديدة للاستئناس بالنتائج، والارتكاز عليها في الخطط التطويرية، معتبرة التقييمات الدولية جزءاً لا يتجزأ من عملية تحسين وتجويد التعليم، وأحد المداخل المهمة لتطويره، وصولاً إلى المستويات التي تليق بمكانة إمارة الشارقة التعليمية، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة».

وأضاف مدير الهيئة علي الحوسني، أن الهيئة تعتمد خطة إجرائية، تتضمن توعية الطلبة وذويهم بالامتحانات وأهميتها من خلال اللقاءات والأنشطة، وكذلك للإدارات المدرسية والجهات المعنية بالتنفيذ، بهدف تحقيق نتائج مرتفعة في التقييمات الدولية، موضحة أن الهيئة تركز على إعداد الطلبة للمهارات المستقبلية عبر تطوير قدراتهم، وتوجيه المدارس بالعمل بشكل مباشر على تنمية حس الإبداع والابتكار لديهم، والاهتمام بالتعليم القائم على التفكير الناقد والإبداعي، وتنمية المهارات المختلفة.

وتهدف الهيئة من خلال المشاركة إلى توفير قاعدة بيانات ثرية حول تحصيل الطلبة في المواد المستهدفة، مقارنةً بنظرائهم في دول العالم لأغراض التطوير والتحسين، وتحديد العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة الإمارة في المواد المستهدفة، والعمل على إيجاد نموذج تعليمي يتناغم مع المعايير العالمية.

ويعتبر اختبـار TIMSS مؤشـراً لمسـتوى جـودة التعليـم والتعلـم فـي كل مـن الرياضيـات والعلـوم، ويُقـاس تبعـاً لمعـدل قيـاس دولـي يتكون من 500 نقطة، حيث يعكس المعدل المستوى المتوقع من طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، ويسـتخدم كمقيـاس دولي معتمـد يسـاعد الـدول المشـاركة علـى مقارنـة أداء طلبتهـا مـع نتائـج الـدول الأخـرى.

وأفادت الهيئة بأن عدد المدارس الخاصة المشاركة من إمارة الشارقة في امتحان الصف الرابع، بلغ 85 مدرسة، و76 مدرسة للصف الثامن، في ارتفاع ملحوظ لأعداد المدارس مقارنة بدورة عام 2015، حيث تقدمت 61 مدرسة للصف الرابع و53 للصف الثامن.

وأظهرت نتائج الدراسة تفوقاً لافتاً لمدارس الشارقة الخاصة التي شاركت في الاختبارات للصف الرابع، حيث حققت نتائج متقدمة، من بينها 30 (35%) مدرسة خاصة تجاوزت المعيار الدولي المعتمد (500) نقطة في كلا الاختبارين الرياضيات والعلوم، و37 (44%) مدرسة تجاوزت المعيار الدولي في كلتا المادتين أو إحداهما، كما كشفت الدراسة تفوقاً ملحوظاً لخمسة عشر (15) مدرسة ممن حققوا مستوى مرتفعاً بتجاوزهم (550) نقطة في كلا الاختبارين أو أحدهما، ومن بينهم مدرسة واحدة تجاوزت نتائجها (625) نقطة. كما حققت 14 مدرسة مستوى متوسطاً بحصولها على 475 نقطة أو أكثر في كلا الاختبارين أو أحدهما، حيث كانت نتائجها قريبة جداً من المؤشر الدولي المعتمد.

وأكدت نتائج الصف الثامن تفوق المدارس الخاصة في الشارقة، حيث تجاوزت 27 (36%) مدرسة من أصل 76 مدرسة مشاركة المعيار الدولي المعتمد (500) نقطة في كلا الاختبارين الرياضيات والعلوم. كما أكدت النتائج أن 37 (49%) مدرسة تجاوزت المعيار الدولي في كلتا المادتين أو إحداهما، وظهر جلياً تفوق 14 مدرسة ممن حققوا مستوى مرتفعاً بتجاوزهم (550) نقطة في كلا الاختبارين أو أحدهما. كما حققت 19 مدرسة مستوى متوسطاً بحصولها على 475 نقطة أو أكثر في كلا الاختبارين أو أحدهما حيث كانت نتائجها قريبة جداً من المؤشر الدولي المعتمد.

وجاءت نتائج الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم متقاربة للصفين الرابع والثامن، حيث أوضحت الدراسة أن 34 (40%) مدرسة تجاوزت المعيار الدولي المعتمد (500) نقطة في الصف الرابع في مادة الرياضيات و 33 مدرسة (39%) في مادة العلوم، في حين جاءت نتائج الصف الثامن مماثلة في مادة الرياضيات 30 (39%) مدرسة تجاوزت المعيار الدولي المعتمد، و 34 (45%) مدرسة في مادة العلوم.

وكشفت الدراسة أن عدد المدارس التي لامست أو تخطت المعيار الدولي المعتمد في مادتي الرياضيات والعلوم للعام 2019 لطلبة الصف الرابع، بلغت 39 لمادة العلوم، و40 لمادة الرياضيات، تقابلها 45 مدرسة للصف الثامن في مادة العلوم و 39 لمادة الرياضيات.

ويعتبر الاختبار أداة اختبـارات عالميـة لتقييـم تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات، وتقييم فعالية تعليم هاتين المادتين في مدارس الدول المشاركة على مستوى العالم، حيث تتم هذه الدراسة تحت إشراف الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (International Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA))، ومقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، وتنفذ كل أربع سنوات للصفين الرابع والثامن الأساسيين.

