المدن الترفيهية.. وجهة الأسر في إجازات الشتاء

سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)

تنفرد الإمارات بمرافق ووجهات ترفيهية لا مثيل لها بالعالم، ما يجعلها وجهة عالمية للسياحة الترفيهية، تجذب ملايين الزوار والعائلات من الداخل والخارج.. ونتيجة لتوافر خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والتطلعات أمام سكان الدولة، واعتدال الطقس في هذا التوقيت من العام، تشهد الدولة حركة سياحية داخلية نشطة، حيث تحرص الأسر على استثمار الإجازات الشتوية وعطل نهاية الأسبوع في رحلات وجولات ترفيهية بمختلف إمارات الدولة.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، بلغت حصة الإنفاق على السياحة الداخلية في الدولة العام الماضي 23% من إجمالي الإنفاق السياحي، بقيمة تصل إلى نحو 41 مليار درهم، ومن المتوقع تصل إلى 50.3 مليار درهم بحلول عام 2030، في وقت أشارت البيانات إلى أن حصة السياحة الترفيهية في الدولة بلغت 79% مقارنة بباقي الأنماط السياحية.

وفي العاصمة أبوظبي، يجد الزائر نفسه أمام عدد من المرافق المتميزة، والتي لا مثيل لها في العالم، تتيح تجارب ومغامرات متنوعة ترسم السعادة على وجوه الرواد، وبرامج فريدة عنوانها الإثارة والتشويق، وفي المقدمة تأتي جزيرة ياس الوجهة الترفيهية الفريدة، التي تضم 4 مرافق فريدة، منها 3 مرافق ترفيهية وواحدة للمغامرات، هي عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز، وياس ووتروورلد وكلايم أبوظبي.

وتضم أبوظبي مماشي شاطئية متميزة مثل منطقة كورنيش أبوظبي، وجزيرة الحديريات التي شهدت مؤخراً افتتاح 6 وجهات ترفيهية وسياحية، ما يجعلها واحدة من أبرز الأماكن السياحية والترفيهية في الإمارة والدولة، وتعد أحدث وجهة في أبوظبي للأنشطة الترفيهية والرياضية ومغامرات التخييم.وتتميز جزيرة ياس، بوجود عالم فيراري أبوظبي، التي تعد أيقونة معمارية متميزة، وأول مدينة ترفيهية داخلية في العالم تحمل علامة فيراري، وتشمل أكثر من 20 جولة ومرفقاً ترفيهياً ومتاجر للتسوق ومطاعم، وتقدم ياس تجربة الفورمولا روسا التي تعدّ الأفعوانية الأسرع في العالم، وتصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة في غضون 4.9 ثانية.

ويعد عالم وارنر براذرز أبوظبي، إحدى أكبر المدن الترفيهية الداخلية المكيّفة ويجمع أكثر القصص والشخصيات شهرة في العالم تحت سقف واحد مثل سوبرمان وباتمان ووندر وومان وباغز باني وسكوبي دو وفريد فلينستون، إضافة إلى 29 جولة مشوقة ومجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية التفاعلية المناسبة للعائلات والعروض الترفيهية الحية، فضلاً عن خيارات تناول الطعام المتعددة وفرص التسوق في المتاجر الحصرية.

وتظهر ياس وورتوورلد، مدينة رائدة للألعاب المائية على مستوى العالم، وتضم ألعاباً متنوعة تستهوي مختلف الأعمار، كما تتيح الفرصة لممارسة مغامرة اكتشاف أسطورة اللؤلؤة المفقودة، وغيرها من الألعاب والفعاليات.

جزيرة السعديات

تقدم المنتجعات الشاطئية الفاخرة في جزيرة السعديات، تجارب ترفيهية شاطئية لا مثيل لها على شواطئها الرملية الناعمة وبحرها المفتوح.

وتضم منطقة الظفرة، منتجعات فاخرة تقدم تجارب ترفيهية متميزة للسياح مثل جزيرة صير بني ياس.

وجهات ترفيهية مبتكرة

تحفل دبي، بوجهات ترفيهية مبتكرة، تتصدرها «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة الترفيهية المتكاملة بالشرق الأوسط، وتضم 4 متنزهات هي «موشنجيت دبي»، و«بوليوود باركس دبي»، و«ليجولاند دبي»، إضافة إلى حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك».. وتضم دبي مدن ألعاب مائية أخرى مثل وايلد وادي و«أكوافنتشر».

وتعتبر «آي إم جي» الحديقة الترفيهية الأولى التي تجمع علامتي «كرتون نتوورك» و«مارفل» العالميتين، إضافة إلى ألعاب حصرية ومناطق ألعاب فريدة؛ الوادي المفقود -مغامرة الديناصور، والفندق المسكون، وآي إم جي بوليفارد.

منتجعات

تشمل السياحة الترفيهية في الدولة المنتجعات والمماشي الشاطئية والحدائق التي تتيح لعشاق الجمال متعة خاصة في أحضان الطبيعة، وتقدم تجربة التجول والاستمتاع بنشاطات مميزة مثل ممشى جي بي آر وممشى مارينا دبي ومنتجعات «النخلة» بدبي، وكورنيش البحيرة في الشارقة وكورنيش بحيرة خالد، وكورنيش القواسم برأس الخيمة ومنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، وغيرها من الأماكن الترفيهية.