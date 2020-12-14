«طرق دبي» تنفذ تحسينات لسبعة مواقع

سيف اليزيد - دبي (وام) نفذت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال التحسينات لسبعة مواقع على امتداد شارع الشيخ زايد، للحد من الازدحام المروري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات خلال التنقل في الشارع.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في «الهيئة»، أن هذه التحسينات تأتي في إطار الرؤية الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة بـ«الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، حيث إن هذه التحسينات سوف تسهم في الحد بشكل كبير من الازدحام المروري لمستخدمي شارع الشيخ زايد وامتداده، فضلاً عن رفع الطاقة الاستيعابية، بما يضمن انسيابية حركة المركبات. وأضافت أنه تم تحسين مخرج شارع الشيخ زايد باتجاه أم سقيم عن طريق توسعة المخرج «39» بالقرب من «مول الإمارات» على شارع الشيخ زايد من مسرب واحد، بواقع استيعاب 1800 مركبة في الساعة إلى مسربين بطاقة استيعابية تقدر بـ 3600 مركبة في الساعة، مما يقلل زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى أم سقيم من 12 دقيقة إلى 1.45 دقيقة وتقليل طابور الانتظار من كيلومتر واحد إلى 50 متراً فقط.

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