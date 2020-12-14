أسبوع المعرفة والتعلّم ينطلق 15 ديسمبر

سيف اليزيد - دبي (وام) ينظم «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع دبي العطاء - بالتزامن مع أسبوع إكسبو المعرفة والتعلّم - فعالية مفتوحة للجمهور لاستكشاف مستقبل التعليم وضرورة إصلاحه لمواكبة عالم متغير ولإفادة أبنائنا والاقتصاد والمجتمع بصفة عامة، وذلك إقراراً بالدور الحاسم لكسب المعرفة عبر مختلف البلدان والثقافات والأجيال والسياقات الاجتماعية.

وتتضمن الفعالية التي تقام يومي 15 و16 ديسمبر الحالي كلمة رئيسة لكل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي».

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