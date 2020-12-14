تنفيذ أعمال بنية تحتية تخدم 783 قسيمة

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروعين لأعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقتي شمال الوثبة والختم، ومنطقة الشامخة بتكلفة 285.984.075 بما يخدم 783 قسيمة.

وفي التفاصيل، تنفذ البلدية وشركة «مساندة» مشروع لأعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة شمال الوثبة والختم لعدد (44) قطعة أرض في منطقة شمال الوثبة والختم، بتكلفة إجمالية تبلغ 37.461.520 درهماً.

وتتضمن أعمال المشروع إنشاء ورصف طرق بطول نحو 1.6 كيلومتر، وإضافة الطبقة الإسفلتية النهائية إليها، وتخطيط الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وإنشاء مواقف سطحية للسيارات، وكذلك إنشاء مداخل للسيارات، وممرات لعبور المشاة.

وبهدف استحداث 44 قسيمة سكنية في منطقة شمال الوثبة والختم، تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ أعمال إنشاء الطرق وإنارة الشوارع وشبكة صرف مياه الأمطار في هذه المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية من (اتصالات، وصرف صحي، وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة.

فيما المشروع الثاني تنفذه البلدية بالتعاون مع «مساندة» لتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية لـ739 قسيمة في منطقة الشامخة للأحواضSH31 و SH32، بمساحة نحو 226 هكتاراً، وبتكلفة 248.522.555 درهماً، حيث يتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لخدمة 739 قسيمة، منها 657 قسيمة سكنية، و7 قسائم تجارية، و17 قسيمة حكومية، و58 قسيمة مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية في منطقة الشامخة.

كما سيتم إنشاء شبكة طرق داخلية لخدمة القسائم بطول 32 كيلومتراً، و3017 موقف سيارات، وشبكة صرف صحي بطول 21 كيلومتراً، وشبكة تصريف مياه أمطار بطول 33 كيلومتراً، وشبكة رئيسية لمياه الشرب بطول 46 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء 25 محطة كهرباء فرعية، وتركيب 803 أعمدة إنارة للشوارع.