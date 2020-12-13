محمد بن زايد يستقبل رئيس سيشل

سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، في أبوظبي.. فخامة وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد.

وبحث سموه ورئيس سيشل، خلال اللقاء، علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة «كورونا»، مثمناً توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» لشعب سيشل.

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