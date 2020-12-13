الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية. والموج في الخليج العربي متوسط وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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