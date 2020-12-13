الامارات | حبس عاطل عربي بسبب «وجبة مجانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل عربي بسبب «وجبة مجانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر ثم الإبعاد بحق عاطل (عربي) هدد بتكسير وإتلاف مطعم وقتل أحد أفراده إذا لم يتم منحه وجبة مجانية.

وقالت صاحبة المطعم في تحققيات النيابة العامة إنها تلقت اتصالاً هاتفياً في حوالي الساعة 11.50 صباح يوم 29 سبتمبر الماضي من موظفي مطعمها الكائن بمنطقة أبوهيل، وأبلغوها بأن المتهم يثير الفوضى في المكان لرغبته في تناول الطعام دون أن يدفع ثمنه، فتوجهت إلى هناك فوراً وشاهدته في حالة سكر شديدة، وطلبت منه المغادرة، إلا أنه طلب منها الطعام وإلا سوف يحطم المطعم، لكنها رفضت طلبه فكرر تهديداته وأخبر موظفيها بأنه سوف يجرهم معه إلى السجن، فأبلغت الشرطة التي حضرت إلى المكان، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها المتهم بهذه الطريقة، إذ سبق له تكسير باب المطعم في فترة سابقة وحررت أيضاً بلاغاً ضده.

وأكد سائق يعمل بالمطعم أنه كان موجوداً في المطعم حين حضر المتهم وبيده زجاجة مشروبات كحولية، وطلب وجبة طعام، لكنه رفض السماح له بذلك كونه قام سابقاً بتكسير باب المطعم.

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