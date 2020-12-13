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الامارات | تذكير بمراكز تقديم لقاح كوفيد-19 المعتمدة من "الصحة"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تذكير بمراكز تقديم لقاح كوفيد-19 المعتمدة من "الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرف إلى مراكز تقديم لقاح كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع..

▪︎إمارة الشارقة:
-المراكز الطبية في منطقة الشارقة الطبية

- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً
‏https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A

-مركز الذيد الصحي

https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A

-مركز اللؤلؤية الصحي

https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59

-مركز تعزيز صحة الأسرة

https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766
 
-ضاحية مغيدر

https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5

- مركز المدام الصحي
‏https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7

- مركز كلباء الصحي
‏https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9

 ▪︎إمارة عجمان
-المراكز الطبية التي توفر لقاح كوفيد 19 في منطقة عجمان الطبية

- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً
- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً

‏https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8
- مركز مشيرف الصحي

‏https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6

- مركز الحميدية الصحي

‏https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6

▪︎إمارة أم القيوين:
- المراكز الطبية منطقة أم القيوين الطبية

- مركز البيت متوحد :
- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً
- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً
- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً
‏https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7

-مركز سلمه الصحي

https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8
 

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