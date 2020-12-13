عبدالله بن زايد: العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة تاريخية واستراتيجية

سيف اليزيد - لندن (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جرى خلال اللقاء الذي عقد في لندن، بحث العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

واستعرض سموه ومعالي جيمس كليفرلي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد معالي جيمس كليفرلي على علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وبلاده، مشيداً بالدور الإماراتي البارز خلال أزمة «كوفيد - 19» وتضامنها ودعمها لمختلف دول العالم في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

حضر اللقاء، منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وباتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

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