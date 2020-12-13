«معاًً» تطلق برنامج «غاية» للثقافة المالية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» برنامجها الجديد «غاية» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية، ومن خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تم تسجيل 50 مستفيداً في الدورة الافتتاحية الأولى التي سيتم إطلاقها رسمياً في 13 ديسمبر، بالإضافة إلى المشتركين من المجتمع.

ويهدف برنامج «غاية» بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية إلى ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية، وتمكين الأسر لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، وذلك عبر توفير الأساليب اللازمة كافة لتعزيز مستوى المعرفة، واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية يقدم برنامج «غاية» في رحلته لترسيخ أسس المعرفة المالية والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، مع التركيز على مجالات مختلفة تشمل كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات والتخطيط المنظم لأفضل الطرق للاستثمار. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع متطوعين متخصصين يتم توظيفهم بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات.

وضمن جهودها في تعزيز الثقافة المالية للأسر المستفيدة من الدعم، دأبت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على ترشيح المستفيدين لديها للمشاركة في البرنامج، حيث سيعمل البرنامج على تعزيز التخطيط المالي على المستويين الشخصي والأسري للمشاركين.

وبهذه المناسبة، صرحت سلامة العميمي، المدير العام في هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»: «يعتبر برنامج (غاية) من المبادرات الجديدة المطروحة من قبل هيئة معاً لتمكين أبناء المجتمع من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة، ومساعدتهم في تحديد الأولويات وترتيبها وفقاً لاحتياجاتهم. وستعمل معاً من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تحديد المستفيدين من البرنامج حسب أولوية حاجتهم إلى التثقيف في الإدارة المالية».

بدوره، قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: «تفخر (الهيئة) بأن تتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في إطلاق برنامج (غاية)، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع في القطاع الاجتماعي بهدف تحقيق الازدهار، وتعزيز جودة الحياة، إذ تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز مستويات الحياة الكريمة للأسر المواطنة المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي».