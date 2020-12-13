الامارات | «بلدية دبي» تكافح البعوض بالموجات فوق الصوتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تكافح البعوض بالموجات فوق الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أنها وضعت خطة شاملة لمكافحة البعوض الناتج عن تجمعات مياه الأمطار، خلال فصل الشتاء، عن طريق استخدام أجهزة الموجات الصوتية.

وقال مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة، المهندس هشام عبدالرحمن اليحيى، إن البلدية أجرت عمليات مسح مبكرة، لتحديد المناطق التي قد تكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرة، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار العام، وأن القسم مستمر في استخدام وسائل مكافحة البعوض المتطورة عن طريق استخدام أجهزة الموجات الصوتية، والتي تبث ذبذبات في الماء، وتحدث خللاً في الوظائف الحيوية ليرقات البعوض، ما يؤدي للقضاء عليها فوراً، ويتم استخدام هذا الجهاز في التجمعات المائية الكبيرة في إمارة دبي، والتي تعتبر مكاناً ملائماً لتكاثر البعوض.

وأوضح اليحيى، لـ«الإمارات اليوم»، أن البلدية عملت على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والاستعداد الجيد للقضاء على حشرة البعوض، خصوصاً مع بداية فصل الشتاء، حيث كثفت فرق العمل جهودها، ومواردها في قسم مكافحة آفات الصحة العامة بإدارة خدمات الصحة العامة لمكافحة البعوض، والحد من تكاثرها بإجراء عمليات المسح المبكرة لجميع المناطق التي قد تكون بيئة مناسبة للتكاثر نتيجة وجود تجمعات المياه فيها.

وتابع: «استطاعت البلدية، من خلال فرق العمل المخصصة، رصد أي أماكن قد تكون بؤراً لتوالد البعوض من خلال عمليات المراقبة في شعبة الخدمات الفنية، والتي تستهدف 44 موقعاً مهماً في إمارة دبي، تتوزع فيها أجهزة مراقبة حشرة البعوض، حيث ترصد معدلات انتشارها، وتتوزع هذه الأجهزة في أهم منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية وإسطبلات الخيول ومضامير السباق والحدائق والمتنزهات العامة والمحميات الطبيعية، لتحديد معدلات الإصابة والاكتشاف المبكر للآفات الدخيلة والسيطرة عليها ومنعها من العيش والتأقلم في بيئة دبي، وتعتبر أجهزة مصائد البعوض ذات تقنيات حديثة تعمل ذاتياً».

وأضاف: «يتم اتخاذ الإجراءات الفورية، بمجرد وجود أي زيادة في معدلات الإصابة بحشرة البعوض، من خلال فرق المكافحة المعنية بالقسم في حالة حدوث أي زيادة بمعدلات انتشار البعوض، عن المعدلات المحددة في مؤشرات ومستهدفات العمل المعتمدة».

حملات توعية

طالبت بلدية دبي، من خلال حملات التوعية المكثفة، إلى التخلص من أي تجمعات للمياه حول المنازل وداخلها، بجميع أشكالها، وذلك عن طريق العديد من الممارسات التي تدعو الجمهور للالتزام بتطبيقها لتجنب تكاثر حشرة البعوض.

وأكدت ضرورة التخلص من تجمعات المياه في فناء المنزل وحوله بعد سقوط الأمطار، ومنع أي تسرب من مياه الصنابير، والتخلص من الماء المتسرب من ثلاجات تبريد المياه، والتخلص من المياه المتسربة من ري نباتات الزينة، والاعتدال في ري حديقة المنزل، والتخلص من تجمعات المياه في الإطارات القديمة أو التالفة، وإحكام إغلاق آبار المياه، وإحكام إغلاق خزانات المياه، والتخلص من المياه الراكدة في النوافير وأحواض السباحة، والتخلص من تجمعات المياه في البراميل والعبوات الفارغة، والتخلص من تجمعات المياه المتسربة من المكيفات، وتجديد مياه شرب الحيوانات باستمرار إن وجدت.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من سلامة شبك النوافذ، وتغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام.

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