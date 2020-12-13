الامارات | حبس إفريقية سرقت لاعب كرة بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس إفريقية سرقت لاعب كرة بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً وغرامة بحق مندوبة مبيعات إفريقية (33 عاماً)، بعد إدانتها بسرقة لاعب كرة قدم بالإكراه، بمشاركة أخريات هاربات، والاستيلاء منه على سلسلة عنق خلعنها من رقبته، وحافظة نقود بها مبلغ 3715 درهماً، وساعة يد، وذلك بعد اعتراض طريقه أثناء سيره في منطقة نايف من قبل المتهمة، التي عرضت عليه خدمات التدليك (مساج) مع خدمات أخرى غير شرعية، إلا أنه رفض عرضها، مستأنفاً طريقه نحو مركبته، لكنها دفعته بكلتا يديها، وفوجئ بهجوم من بقية النساء اللاتي اعتدين عليه بالعض والضرب، واستولين منه على المسروقات ولذن بالفرار.

وقال المجني عليه، لاعب كرة إفريقي (26 عاماً)، إنه كان يسير في طريقه نحو موقف ترك فيه مركبته، واستوقفته المتهمة (مقبوض عليها)، وعرضت عليه خدمات التدليك، فأخبرها أنه لا يرغب في ذلك، ما أثار غضبها، فدفعته بكلتا يديها، ثم فوجئ بامرأة تنزع سلسلة العنق من رقبته بقوة، وحاولت أخرى انتزاع هاتفه النقال فسقط على الأرض، محاولاً التمسك بالهاتف، فعضته إحداهن وأخذت أخرى حافظة نقوده من جيبه.

وأضاف أنه شعر بالخوف بسبب تكالبهن عليه ففر من المكان، واستغاث بصديق له، وعاد إلى المكان ذاته الذي شهد الواقعة، فشاهد المتهمة وأمسك بها، واقتادها إلى مركز شرطة نايف، ثم توجه إلى مستشفى دبي، حيث تلقى العلاج، وعاد إلى المركز للإدلاء بأقواله، مفيداً بأن عدداً يراوح من سبع إلى 10 نساء شاركن في الاعتداء عليه.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تولى تدوين إفادة المتهمة التي أحضرها المتهم بنفسه إلى مركز الشرطة، وتبين من خلال التحقيق أنها هاجمته، واعتدت عليه، وعضته في يده، واستولت على المنقولات التي كانت بحوزته، بمساعدة أخريات.

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