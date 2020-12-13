الامارات | 1154 إصابة جديدة بـ «كورونا» و613 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1154 إصابة جديدة بـ «كورونا» و613 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية عن إجراء 156 ألفاً و513 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 183 ألفاً و755 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 609 حالات. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 613 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163 ألفاً و48 حالة.

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ألفاً و48 مجموع حالات الشفاء من «كورونا».

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