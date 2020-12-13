الامارات | خفض قيمة اختبار «كوفيد-19» في القطاع الخاص إلى 150 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض قيمة اختبار «كوفيد-19» في القطاع الخاص إلى 150 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعديل سعر إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد «PCR»، ليصبح 150 درهماً بدلاً من 250 درهماً، في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة. وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى كل المنشآت الصحية والمختبرات المقدمة لخدمة فحص «كوفيد-19» أن المبلغ يشمل أخذ العينة وفحصها، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات لمكافحة انتشار الفيروس، وضرورة التقيد بالسعر الجديد، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. وكانت هيئة الصحة بدبي حددت سعر فحص البلمرة المتسلسل (PCR) لفيروس «كورونا» في جميع منشآت القطاع الخاص بالإمارة بمبلغ 150 درهماً حداً أقصى، شاملاً كل الرسوم، منها أخذ المسحة، وإجراء الفحص المخبري، وإصدار النتيجة أو الشهادة. وحذرت، أخيراً، الهيئة في تعميم موجّه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، من فرض أي رسوم إضافية مثل رسوم الفحوص المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع.

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