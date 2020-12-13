الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 ديسمبر 2020

أتربة

طالب قراء بمعايير تُلزم شركات البناء بتقليل كميات الغبار والأتربة التي تصدر من مواقع التشييد، لافتين إلى أن بعض المباني تزيل المخلفات من الطوابق العليا عبر أنظمة غير عملية، وبها عيوب تزيد من انتشار الأتربة على المباني السكنية المجاورة.

موعد

قال قارئ إنه تواصل مع مستشفى متخصص للأطفال في دبي لحجز موعد لطفله، لكنه فوجئ بأن أقرب موعد متاح مع أحد الأطباء المتخصصين هو السابع من يوليو العام المقبل!

مبلغ

قال متعامل إنه فوجئ بطلب مندوب إحدى الشركات دفع مبلغ مالي لقاء فحصه لآلة الغسيل المنزلية، وذلك على الرغم من سريان فترة الضمان، مشيراً إلى أن المندوب طالب بالمبلغ نظراً إلى عدم وجود مشكلة في الآلة، وأن الزيارة كانت غير مبررة أساساً.

رسوم

اشتكى أولياء أمور الرسوم الباهظة التي تفرضها حضانات للأطفال لقاء تسجيل الطفل فقط، لافتين إلى أنها تشكل نحو 30% من قيمة الأقساط لفصل واحد، لمدة ثلاثة أشهر.

بنك

تلقى متعامل مع أحد البنوك المحلية رسالة تفيد بأنه سيحصل على فرصة ترقية البطاقة الخاصة به، وبعدما وافق على العرض، فوجئ بأن البنك ألغى العرض من طرفه من دون الرجوع إليه.

تباعد

لاحظ قراء عدم التزام المتسوقين في الكثير من المتاجر بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مشيرين إلى توقف الكثير منها عن قياس درجات الحرارة الخاصة بالمتسوقين، إلى جانب اعتمادها على عدد محدود من «كاونترات» الدفع، ما يتسبب في تكدس المتسوقين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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