الإمارات تثمن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

سيف اليزيد -



أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي، أهمية مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي أطلقه البرلمان العربي خلال أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم بالجامعة العربية، بحضور عدد من كبار الشخصيات.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كلا من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.

وثمن أعضاء الشعبة في تصريحات لـ «وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة» هذه الفكرة كونها ستسهم في تطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتكوين تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.

فمن جانبه قال محمد أحمد اليماحي: إن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية يأتي ضمن خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار إلى أنه مقترح تقدم به معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن تفعيل دورها في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وثمن اليماحي الجهود الذي يقوم بها رئيس البرلمان العربي موضحا أنه منذ توليه المنصب وهو يبذل جهوداً حثيثة للدفع قدما بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي.

من ناحيتها أكدت سعادة شذى سعيد النقبي أهمية المقترح الذي تقدم به معالي عادل العسومي، وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية العربية ذات سجل حافل بالإنجازات والشخصيات المرموقة والأحداث الهامة التي استوجبت تدشين هذا المركز، لتوثيقها والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتشكيل تكتل برلماني يتبنى القضايا ذاتها في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت شذى إلى أن أهمية هذا المركز تأتي من كون المنطقة تمر بمرحلة حرجة وتحديات راهنة وقضايا عربية ومستجدات تتطلب تدعيم عمل البرلمان والجامعة العربية والمؤسسات العربية المعنية بالعمل المشترك للمساهمة في حل القضايا وحلحلتها وطرحها على المنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها قالت ناعمة عبد الله الشرهان إن هذا المركز واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحسب للبرلمان ولرئيسه الذي أوجز فكرته في فترة قصيرة.. وأضافت: «نحن كأعضاء البرلمان نعرب عن افتخارنا واعتزازنا بإطلاق هذا المركز خدمة للقضايا العربية».

وقال أحمد بوشهاب السويدي إن إطلاق المركز يأتي في إطار استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث واعتماده الدبلوماسية البرلمانية آلية محورية لمبادراته واقتراحاته ووفقا لسعيه إلى إعلاء المصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودفاعاً عن القضايا العربية.



