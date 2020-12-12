الامارات | القبض على شاب استخدم الألعاب النارية بصورة خطرة في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطه دبي القبض على شاب تسبب بسوء استخدام الألعاب النارية في إحدى المناطق السكنية محتفلاً بقدوم مولوده الجديد بصورة خطرة مسبباً بعض الأضرار البسيطة في الممتلكات. وقالت الشرطة في بيان: إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع بعدم استعمال الألعاب النارية لما تشكله من حوادث مؤسفة، لاسيما أن هذه الألعاب تشكل خطراً على مستخدميه و لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفه تؤدي إلى عاهة مستديمة أو مؤقتة كما تحدث أضراراً في الممتلكات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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