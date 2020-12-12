«الصحة»: 150 درهماً سعر فحص «كورونا»

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)- قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعديل سعر إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد- 19)، ليصبح 150 درهماً بدلاً من 250 درهماً سابقاً، في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة، وذلك لإجراء الاختبار للكشف عن فيروس «كوفيد- 19»، عن طريق الأنف.

وأكدت الوزارة في كتاب للمنشآت الصحة والمختبرات المقدمة لخدمة فحص (كوفيد- 19)، أن هذا المبلغ يشكل أخذ العينة وفحصها.

وفي سياق متصل حددت هيئة الصحة بدبي، سعر فحص فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع منشآت القطاع الخاص بالإمارة بمبلغ 150 درهماً كحد أقصى، وحذرت من فرض أية رسوم إضافية مثل رسوم الفحوصات المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع.

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