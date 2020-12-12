5 درجات.. الحرارة في جبل جيس

سيف اليزيد - مريم بوخطامين(رأس الخيمة) سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أقل درجة حرارة على الدولة، صباح أمس، على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة التي سجلت 5,9 (خمسة) درجات مئوية، نتيجة مرتفع جوي سطحي على معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، مع امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ليكون الطقس مستقراً خلال الأيام القادمة.

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