الامارات | طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ، يضطرب أحيانا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11: 21 والمد الثاني عند 00:54 والجزر الأول عند الساعة 28:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:39 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند 21:27 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الاول عند الساعة 26:14 والجزر الثاني عند الساعة 03:03 .

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