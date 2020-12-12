الامارات | الصحة" تخفض ثمن اختبار مسحة "كوفيد-19" لـ150 درهماً في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة" تخفض ثمن اختبار مسحة "كوفيد-19" لـ150 درهماً في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة ووقاية المجتمع، تعديل سعر إجراء مسحة اختبار الكشف عن فيروس "كورونا"، ليصبح 150 درهم بدلا من 250 درهما سابقا، في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى كافة المنشآت الصحية والمختبرات المقدمة لخدمة فحص كوفيد 19 PCR، إن هذا المبلغ يشمل أخذ العينة وفحصها، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات لمكافحة انتشار الفيروس وضرورة التقيد بالسعر الجديد والعمل على تهيل تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

وكانت هيئة الصحة بدبي، قد حددت سعر فحص البلمرة المتسلسل (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع منشآت القطاع الخاص بالإمارة بمبلغ 150 درهم كحد أقصى، شاملاً كافة الرسوم ومنها أخذ المسحة، إجراء الفحص المخبري، إصدار النتيجة أو الشهادة.

وحذرت أخيراً الهيئة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، من فرض أية رسوم إضافية مثل رسوم الفحوصات المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، مشيرة إلى أن إجراء وتقديم خدمة الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) يقتصر على أخذ مسحة الأنف في المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قِبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة المنزلية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR، يتم تقديمها بمبلغ وقدره 250 درهم كحد أقصى، شاملاً كافة الرسوم، مع الامتناع عن فرض أي رسوم إضافية، وأهابت الهيئة بجميع المنشآت المعنية الالتزام بهذه القرارات تفادياً لأية مساءلة قانونية.

كانت هيئة الصحة بدبي، قد خفضت سعر فحص البلمرة المتسلسل لفيروس كوفيد-19 بشكل تدريجي بداية من سبتمبر الماضي، من 370 درهم إلى 250 درهم، ثم من 250 إلى 150 درهم.

وحددت الهيئة في وقت سابق 17 مختبراً لإجراء فحص البلمرة المتسلسل هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأمريكي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميد كلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.

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