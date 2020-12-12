محمد بن راشد يطلق الهوية السياحية الموحدة للدولة وحملة "أجمل شتاء في العالم "

سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أجمل شتاء، وأجمل شعب، وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح. داعياً سموه الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.

وقال سموه، اليوم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: "في ربوع صحراء الإمارات ..أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة.. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان "أجمل شتاء في العالم ".. السياحة الداخلية تسهم بـ 41 مليار درهم في اقتصادنا.. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام".

وأضاف: "أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة .. واقتصاد وطني موحد .. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا .. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية".

وأكد: "في الشتاء كل شي جميل .. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم" .. الإمارات تمتلك أجمل شتاء .. وتمتلك أجمل شعب .. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح .. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات".