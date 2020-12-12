الامارات | محمد بن راشد: أطلقنا حملة وطنية بعنوان "أجمل شتاء في العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أطلقنا حملة وطنية بعنوان "أجمل شتاء في العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في ربوع صحراء الإمارات أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة ..واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان "أجمل شتاء في العالم " .. السياحة الداخلية تسهم بـ41 مليار درهم في اقتصادنا .. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة، أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة .. واقتصاد وطني موحد .. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا .. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية.

وتابع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً "في الشتاء كل شي جميل .. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم"..

الإمارات تمتلك أجمل شتاء .. وتمتلك أجمل شعب .. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح .. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات..

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