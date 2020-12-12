محمد بن زايد يشهد حفل تخريج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين في «ساندهيرست»

سيف اليزيد - لندن (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين في «كلية ساندهيرست الملكية العسكرية» في المملكة المتحدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ(201) من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة.. أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم».

محمد بن زايد يتوسط الخريجين بحضور زايد بن محمد بن زايد وحميد بن عمار وطلاب الإمارات

كما شهد الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة سلامة بنت محمد بن حمد آل نهيان.

محمد بن زايد يتابع الحفل بحضور عمار النعيمي

وضمت الدفعة الـ201 الخريجين من دولة الإمارات، وهم: الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية «هودسن هورس»، والشيخ خالد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، ومبارك حميد مطر الدرعي، وحمد مبارك حمد الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.

محمد بن زايد في حديث مع عمار النعيمي وحميد بن عمار

وقام بتخريج الدفعة الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، نيابة عن جلالة الملكة اليزابيث الثانية، حيث تضمنت مراسم الحفل استعراضاً بالمسير البطيء والعادي للخريجين، وتسليم عَلَم الفصيل الملكي الذي يمنح للفصيل الأفضل في الفوج المتخرج، إضافة إلى معزوفات موسيقية عسكرية من التراث البريطاني والعالمي، ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقين، وأخذ الصور التذكارية على مدرجات الكلية مع الخريجين وأعضاء تدريس الأكاديمية والمدربين. والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء الإمارات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة، وهنأ أهاليهم، وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

محمد بن زايد خلال حفل التخرج

وطالب سموه الخريجين بالسعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

كما قدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة الأكاديمية العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.

محمد بن زايد أثناء تخريج الدفعة 201

كما حضر الحفل، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، ومنصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.