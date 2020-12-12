حمدان بن زايد: بالتوفيق في حياتهم المستقبلية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة تخرج نجليهما».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تخرج الشيخ زايد بن محمد في كلية ساند هيرست، كما نبارك لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وسمو الشيخ سلطان بن خليفة تخرج أنجالهم وزملائهم الخريجين، نسأل الله لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية خدمة لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة».

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