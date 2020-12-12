هزاع بن زايد: فخورون بالشباب الإماراتي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «نرفع أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان في أكاديمية ساندهيرست العسكرية... ألف مبروك تخرجه وإلى مزيد من النجاح والإنجاز». وأضاف سموه: «فخورون بالدفعة الجديدة من الشباب الإماراتي الذي تخرج في كلية ساندهيرست مع الشيخ زايد بن محمد بن زايد، وكل التوفيق لجميع الخريجين في خدمة الوطن ورفعته، رافعين أجمل التبريكات للشيخ عمار بن حميد النعيمي والشيخ سلطان بن خليفة والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان بتخرج أنجالهم».

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