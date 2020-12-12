الإبل الإماراتية تواصل اكتساح النتائج المتقدمة في مهرجان الظفرة

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية اكتساح النتائج المتميزة، والفوز بالمراكز الأولى في أشواط مزاينة الإبل، ضمن مهرجان الظفرة بعد أن حققت المراكز العشرة الأولى في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل محليات، فيما فقدت المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (الشوط المفتوح)، ويسمح فيه للشركاء، لمصلحة الإبل العُمانية التي حصدت المركز الأول في هذا الشوط، بجانب المركز السادس، فيما تمكنت الإبل السعودية من حصد المركز الثامن في الشوط نفسه الذي شهد منافسة قوية بين أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج.

كما تقاسمت الإبل الإماراتية والعُمانية مختلف المراكز الفائزة في الشوط الرئيس لثنايا شرايا لأبناء القبائل، بعدما حصدت الإبل الإماراتية المراكز الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع، فيما حققت الإبل العُمانية المراكز الرابع والسادس والعاشر.

وشهدت جميع أشواط الثنايا منافسة قوية بين ملاك الإبل الذين حرصوا على خوض المنافسات بهدف الصعود إلى منصة التتويج، وتحقيق المراكز الأولى ضمن 35 جائزة خصصتها اللجنة العليا المنظمة للفائزين في الأشواط الأربعة.

وكانت نتائج شوط ثنايا لأصحاب السمو الشيوخ قد أسفرت عن فوز «عزايم» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «أشواق» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الثالث «العاصفة» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وكان المركز الرابع من نصيب «الوسيمة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، في حين جاءت في المركز الخامس «الظبي» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل رئيس - محليات إلى «نو» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «عوايد» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وحلت في المركز الثالث «مياسه» لمالكها راشد سعيد محمد حرمش المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «مزون» لمالكها أحمد عبدالله محمد الحوسني، وجاءت في المركز الخامس «ريفال» لمالكها عبدالله مبخوت سليمان قضعان المنهالي. وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل - محليات، فازت «دمعه» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «سمحة» لمالكها سعيد محمد سالم ربيع بالنعت الراشدي، وحلت في المركز الثالث «ريمة» لمالكها سعيد مسلم بخيت سهيل الراشدي، وكان المركز الرابع من نصيب «شقرا» لمالكها يريو عامر يريو سويد المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «منحاف» لمالكها سالم محمد عبدالله بوعوانه المنصوري.

«المعجزة»

أما في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء – محليات، فقد حازت المركز الأول «المعجزة» لمالكها سعيد سيف علي السعيدي، بينما جاءت في المركز الثاني «مدينه» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت في المركز الثالث «جو» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب «فزعة» لمالكها حمد محمد الحصين الطهش المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «الشاهينية» لمالكها الدوده سويد مبارك العامري. وتعلن اللجنة العليا المنظمة اليوم نتائج أشواط الحول محليات، والتي تشهد عادة منافسات قوية ومشاركات عديدة من مختلف دول منطقة الخليج والوطن والعربي. وحددت اللجنة 4 أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وهي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، ويتوقع أن تشهد قوة وندية بين الإبل المشاركة، خاصة في ظل نجاح أغلب المشاركين على تدعيم مشاركتهم بإبل ذات مواصفات جمالية متميزة، بجانب الاعتناء والاهتمام بها للتتويج على عرش المسابقة الأكبر والأبرز لدى المهتمين بتربية الإبل في منطقة الخليج والوطن العربي كافة.