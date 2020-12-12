الامارات | مدرسة خاصة تحصل على الرسوم الدراسية بـ «المحكمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة تحصل على الرسوم الدراسية بـ «المحكمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام ولي أمر طالبة بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف و290 درهماً لمدرسة خاصة، قيمة متأخرات رسوم دراسية عن العام الدراسي (2018/‏‏2019)، وألزمته الرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مدرسة خاصة دعوى ضد ولي أمر طالبة، طلبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف و290 درهماً قيمة رسوم مدرسية لم يسددها. وخلال نظر الدعوى، حضر ممثل عن المدرسة، وتخلف ولي أمر الطالبة عن الحضور، رغم تبين إعلانه بصحيفة الدعوى بطريق النشر وعن طريق الرسائل النصية، وقدم الحاضر عن المدعية صورة من إقرار واستمارة تسجيل الطالبة. وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المدعية ركنت في إثبات دعواها إلى إقرار واستمارة تسجيل الطالبة الذي جاء مذيلاً بتوقيع منسوب لولي أمر الطالبة، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من قيامه بتسجيل ابنته في المدرسة، والتي قررت انشغال ذمته بمبلغ رسوم مدرسية، وقدمت صورة من كشف بالرسوم المستحقة من واقع السجلات التجارية للمدرسة، ومن ثم يكون ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه للمدرسة بالمبلغ محل المطالبة، لاسيما أن ولي أمر الطالبة لم يحضر الجلسات ولم يقدم أي دفاع أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، وبذلك تكون الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف و290 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصروفات.

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