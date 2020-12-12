الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من التنمر والتحرش عبر الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من التنمر والتحرش عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الأهالي إلى عدم الانشغال عن أطفالهم وحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وأكدت ضرورة الحذر عند الاشتراك أو شراء ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة وخصم مبالغ شهرية من البطاقة. وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب. وشددت على ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تستدرج العملاء إلى عمليات احتيال من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

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