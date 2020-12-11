الامارات | 3.6 مواليد.. متوسط إنجاب المرأة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مواليد.. متوسط إنجاب المرأة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير، صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن أن متوسط عدد المواليد، الذين تنجبهم المرأة الإماراتية، خلال فترة حياتها الإنجابية، يبلغ 3.6 مواليد.

وأضاف أن أسماء المواليد الذكور الأكثر انتشاراً، سنوياً، في الدولة، هي: محمد، وزايد، وعبدالله، وأحمد، وسيف، وعلي، بينما جاءت أسماء: مريم، وفاطمة، وعائشة، أكثر أسماء الإناث انتشاراً في الدولة.

وتفصيلاً، أوضح المركز، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أسماء المواليد المواطنين الأكثر انتشاراً في الدولة على مدار السنين، هي على التوالي: محمد، وزايد، وعبدالله، وراشد، وأحمد، وسيف، وعلي، وحمد، وسلطان، وسعيد، بينما أكثر أسماء المواليد المواطنات انتشاراً في الدولة، هي على التوالي: مريم، وفاطمة، وشيخة، وسلامة، ومهرة، وشمة، وميرة، وعائشة، وحصة، وهند.

وأشار المركز إلى أن أسماء المواليد غير المواطنين، الأكثر انتشاراً في الدولة على مدار السنين، على التوالي: محمد، وأحمد، وعمر، وآدم، ويوسف، وعبدالله، وزايد، وعلي، وريان، وسيف، بينما جاءت أسماء مريم، وفاطمة، وسارة، وعائشة، وميرة، ومارية، وعليا، وريم، ونور، وهيا، الأكثر انتشاراً بين المواليد بالنسبة لغير المواطنات في الإمارات.

وأفاد المركز، من خلال التقرير، بأن اسم محمد يستحوذ وحده على نسبة 10.1%، تقريباً من إجمالي أسماء المواليد المواطنين الذكور سنوياً، ويتكرر نحو 1703 مرات سنوياً، وجاء اسم زايد في المرتبة الثانية بعد محمد بنسبة 8.1%، ويتكرر نحو 1362 مرة سنوياً، وفي المرتبة الثالثة عبدالله بنسبة 5.6%، ويتكرر نحو 946 مرة سنوياً.

بينما استحوذ اسم مريم على المرتبة الأولى بنسبة 5.4% من أسماء المواليد المواطنات سنوياً، ويتكرر نحو 875 مرة سنوياً، وفي المرتبة الثانية جاء اسم فاطمة بنسبة 5.3%، ويتكرر نحو 851 مرة سنوياً، وحل اسم شيخة ثالثاً بنسبة 4%، ويتكرر نحو 640 مرة سنوياً.

وكشف التقرير عن أن متوسط عدد المواليد، الذين تنجبهم المرأة الإماراتية، خلال فترة حياتها الإنجابية، يبلغ 3.6 مواليد.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة الولادات التي يشرف عليها اختصاصيون صحيون مهرة في الدولة بلغت 100% سنوياً، بينما بلغت النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة، الذين يتم تسجيل ولادتهم 100% سنوياً.

كما أشارت الأرقام إلى أن هناك توازناً مرتفعاً بين الجنسين عند الولادة في الدولة، بعكس دول أخرى كثيرة، حيث بلغت نسبة النوع عند الميلاد 1.05 لكل ذكر، مقابل كل أنثى.

قائمة غير المواطنين

أفاد تقرير، صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن اسم محمد استحوذ على نسبة 12.9% من إجمالي المواليد الذكور لغير المواطنين في الدولة، وتكرر نحو 4015 مرة سنوياً، وجاء اسم أحمد في المرتبة الثانية بنسبة 2.6%، وتكرر نحو 804 مرات سنوياً، وحل عمر ثالثاً بنسبة 2.2%، وتكرر نحو 699 مرة سنوياً.

ويلاحظ وجود اسم زايد من بين أكثر الأسماء انتشاراً عند غير المواطنين في الدولة، حيث جاء سابعاً بالنسبة لأكثر الأسماء انتشاراً عند غير المواطنين، ويتكرر نحو 406 مرات سنوياً، بينما جاء اسم مريم في المرتبة الأولى بنسبة 2.6% من إجمالي المواليد الإناث لغير المواطنات، ويتكرر نحو 787 مرة سنوياً، وحل اسم فاطمة بالمرتبة الثانية بنسبة 2.1%، ويتكرر نحو 630 مرة سنوياً، وفي المرتبة الثالثة اسم سارة بنسبة 1.6%، ويتكرر نحو 482 مرة سنوياً.

- «التنافسية والإحصاء»: «توازن مرتفع بين الجنسين عند الولادة في الدولة».

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