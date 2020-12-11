محمد بن زايد: حريصون على تحقيق السلام العادل والشامل

سيف اليزيد - لندن (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع معالي بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال بوريس جونسون، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر رئاسة الوزراء «10 داوننغ ستريت» في العاصمة البريطانية لندن، واستعرض الجانبان -خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي- العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

محمد بن زايد خلال الزيارة

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفرص تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وتناول الجانبان تعاون البلدين في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وأهمية تعزيز العمل الجماعي الدولي لاحتواء تداعيات الجائحة، وتوفير العلاجات واللقاحات ضد الفيروس، وإتاحة وصولها العادل إلى جميع دول العالم، خاصة المجتمعات الفقيرة.

محمد بن زايد في حديث مع بوريس جونسون

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا في منطقة الشرق الأوسط محل الاهتمام المشترك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني العديد من الصراعات المعقدة، تحتاج إلى حكمة ورؤية جديدة، وحوار للوصول إلى سلام يحقق تطلعات شعوب المنطقة للتنمية والاستقرار»، معرباً سموه عن أمله في أن تسهم معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية في تعزيز فرص السلام والازدهار في إقامة علاقات فاعلة وبناءة بين دول المنطقة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على العمل مع بريطانيا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية تعد مصدراً رئيساً لعدم الاستقرار ونشر الفوضى والتطرف والإرهاب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى دور بريطاني فاعل في التصدي لهذه التدخلات، ودعم الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمات في المنطقة عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، واحترام سيادة الدول.

محمد بن زايد خلال اللقاء

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافة إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها».

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وبلاده، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد حليفاً استراتيجياً مهماً لبريطانيا، وتتجسد هذه العلاقة في تعاونهما المشترك في العديد من القضايا التي تدعم أسس الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

كما أكد أهمية معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل «اتفاق إبراهيم» في البناء والتأسيس لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه الخطوة التاريخية بداية لمرحلة جديدة مزدهرة من العلاقات بين دول المنطقة تقوم على التعاون والعيش المشترك لصالح أجيال اليوم والمستقبل.

كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بدور دولة الإمارات الفاعل خلال الأزمة الصحية العالمية إثر جائحة «كورونا» وسرعة استجابتها لتداعياتها من خلال تضامنها مع دول العالم والإسهام في دعم قدرات القطاعات الصحية في مواجهة الجائحة.

.. وسموه وبوريس جونسون أثناء الاستقبال

حضر اللقاء، منصور عبدالله بالهول الفلاسي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضره من الجانب البريطاني، اللورد ليستر كبير موظفي رئاسة الوزراء بالإنابة وكبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء وستيف هايم السكرتير الخاص لرئيس الوزراء وديفيد كواري مستشار الأمن الوطني البريطاني بالإنابة وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.