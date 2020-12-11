الامارات | بلدية الشارقة تحجز 213 قارباً ومقطورة مهملة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحجز 213 قارباً ومقطورة مهملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة الشارقة حملات تفتيشية لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار حرصها على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة، أسفرت عن حجز 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة، وإزالة أدوات ومعدات صيد مهملة.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بأن البلدية نفذت أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية، منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن حجز 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة، وإزالة أدوات ومعدات صيد مهملة تشوه المظهر الحضاري.

وأوضح أنه بعد رصد القوارب المهملة والمشوهات، تم إشعار أصحابها بضرورة إزالتها، ومنحهم مهلة كافية لتعديل أوضاعها، بعد ذلك تم تنفيذ عملية الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، جمال عبدالله المازمي، إن هناك قوارب تم رصدها على شواطئ المدينة تم استغلالها للسكن أو تخزين مختلف الأدوات والمعدات، ومنهم من حولها إلى مطبخ، كما تم رصد مقطورات تالفة ومتروكة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، وتشوّه المظهر الجمالي للمدينة.

من جانبه، أفاد رئيس قسم العمليات في البلدية، محمد الكعبي، بأن فك حجز القوارب يتم من خلال مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في المنطقة الصناعية الخامسة، ودفع الغرامات والمخالفات، واستلام تصريح فك الحجز.

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